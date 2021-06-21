民進黨團今開記者會指國民黨團在網路上扭曲對政府採購疫苗的努力，並以限時、限量、綁規格的方式逼迫政府購買對岸生產的疫苗只為購買大陸疫苗。國民黨團反批蔡英文總統、衛福部長陳時中卸責，只剩認知作戰，凡事推給國民黨、凡事推給認知作戰，「悲哀」。

民進黨團質疑國民黨團提案限時、限量、綁規格只為購買大陸疫苗，採購國際認證疫苗没有標準。國民黨團強調，他們提案要求買的是「國際認證疫苗」。

國民黨團表示，以色列、越南、新加坡買的到疫苗，只有蔡政府買不到。民進黨團說因為印度疫情嚴重，所以印度AZ疫苗廠不出貨。之前才推給泰國，被泰國政府打臉，現在又推給印度。卻不問問自己，為什麼台灣會變成全世界疫苗到貨數、施打率都是世界倒數的國家？

民進黨中央說3＋11部分已朝野協商，由行政院成立調查小組處理，將藉由完整的程序，在不干擾防疫工作下儘量向社會公開說明。國民黨團表示，如果行政院真的要做，立即拿出會議記錄用事實說話，公開3＋11很難嗎？

國民黨團質疑，行政院過去不把國民黨的呼籲當回事。今年5月疫情爆發，出事了看不到醫材，靠賈永婕等善心民間人士捐、人民要疫苗，卻必須靠美日、台積電、鴻海捐。民意強烈反彈對政府不滿，更只會推給國民黨，說國民黨團提案有陷阱那人民要問，要你民進黨執政何用？