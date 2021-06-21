澳洲建築材料生產商Boral表示，將以21.5億美元出售北美建築產品事業，買家為在紐約證交所上市的Westlake Chemical。Boral甫拒絕股東Seven Group收購邀約，擬藉此阻撓後者的收購意圖。

消息一出，Boral周一股價一度大漲4％至7.06澳元，創2018年10月以來最高。

Seven Group持有Boral 23.18％股權，曾擬增加持股至30％，但遭監管單位否決，Seven Group又於今年5月提出收購邀約，但Boral以低估公司價值為由，已回絕此提議。