中醫科醫師陳亮宇建議養生茶飲依個人體質，由醫師開立處方調配。（羅浚濱攝）

全國疫情三級警戒，大人小孩怕染疫，幾乎都宅在家，中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師陳亮宇，提出四大防疫養生法，建議可透過養生茶飲，保持心情平靜，適當運動和做有趣的事情，度過疫情。

陳亮宇建議養生茶飲依個人體質，由醫師開立處方調配，她說宅在家的民眾如果早上起床就感到無力，白天都感覺很容易疲倦，這種屬氣虛體質，可以使用黃耆、黨參、枸杞、麥門冬調配的「補氣茶飲」，來提振精神。

如果感得壓力大，容易緊張、焦慮、頭脹痛，失眠、煩躁又胸悶，覺得無法順暢呼吸，屬於氣鬱體質，可以使用以薄荷、玫瑰花、百合、浮小麥組成的「紓壓茶飲」，來放鬆身心。

如果喜愛吃甜食、飲料、油膩食物，身體時常覺得沈重、黏膩，或覺得浮浮腫腫的，屬於痰濕體質，可以使用「去濕茶飲」薏仁、茯苓、紫蘇葉、藿香來讓身體更輕盈。

陳亮宇說，目前每天各地都有新冠肺炎確診個案，染疫者到過的地方，難免引發社區居民高度不安，民眾最好保持心情平靜，做好個人防疫保護，不用太過擔憂，過度焦慮反而會讓免疫力減低。

陳亮宇並說，每個人都要學習適應疫情後的新生活，調整身心的平衡，達到更健康更有免疫力的狀態，心靈也會變得有力量，因此運動很重要，可依個人習慣每天固定做半小時以上能流汗的運動，即使只是做簡易的肢體伸展運動，也都會感到元氣滿滿。

宅在家更可以做點有趣的事情，做一些平常很想做，但又沒時間做的事情，完成後自己只要覺得有趣、開心又安心就好。