陳勢安受邀上韓國指標性音樂節目《Simply K-POP》。（索尼音樂提供）

陳勢安的新專輯《唯一想了解的人》奪下實體及數位雙冠王，日前受邀上韓國指標性音樂節目《Simply K-POP》邀請，向海外粉絲介紹自己的新專輯，陳勢安為此向韓國友人請教韓語，花了一天的時間練習，用韓文向韓國的觀眾打招呼。他透露曾與「韓國性感小野馬」泫雅在演出後台相遇，當時很想和泫雅聊天，但無奈唯一會的韓文是「阿姨，可以再多給我一點泡菜嗎」？最後只簡單用英文打招呼，留下合影，讓他事後覺得十分可惜，笑說：「如果再有機會遇到泫雅，我願意為了她學韓語。」

陳勢安睽違2年半發行新專輯《唯一想了解的人》，然而受到疫情影響，原本對直播很陌生的他，為了宣傳用遍各種直播軟體，更做好和疫情長期抗戰的準備，著手研究燈光器材、麥克風、手機架等器材，不僅如這，他為了因應不同類型的直播，家中擺設大風吹、空出專屬直播空間，忙到簡直快瘋掉了，「疫情真的會改變我們的生活，我覺得我好像是『開路先鋒』，這真的是完全不同的領域，現在直播已經不緊張了」。

防疫期間他經常上網研究各種防疫用品，因此買出興趣，日前看到好友蔣卓嘉在直播上拿出防疫神器消毒槍，腦波立刻減弱求連結，不僅如此，陳勢安上週與開直播時，還秀出最新添購的包色款時尚彩色護目鏡，引來不少粉絲求問購買連結。這幾周配合三級警戒都待在家的陳勢安，看到一直在前線奮戰的醫護人員相當心疼，「你們辛苦了，只要我們各自為社會盡一份力量，雖然會有一點不方便，但大家都很團結，我們一起落實政府防疫政策，圍堵病毒。」