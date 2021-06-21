5月19日起全國學校學生停止到校、改為居家線上學習，但全國教師工會總聯合會調查指出，64.2％高中教師全部採同步線上教學，每節課師生盯著螢幕超過40分鐘的有70.8％，這種看似師生把時間綁在螢幕前面學習，卻顯示線上教學單一化的樣態。

全教總於6月7日針對高中教師就現時「停課不停學」發起問卷調查，總共回收有效問卷共960份。調查發現，老師進行居家教學的主要困擾之一，是來自於僵化的管理思維。根據全教總的問卷調查結果，教師居家辦公／教學比例上，有61.7％的教師每天居家辦公／教學，需要到校至少一天以上者有38.3％。

在居家辦公的情況下，人事總處針對「兼任行政教師」有不定時查核系統，並要求每天填寫居家工作日誌。在質性回饋中，有些學校人事將範圍擴及到非兼行政教師，不僅要求非兼行政教師必須填寫居家工作日誌，也要求不定期查核教師是否在登記的居家辦公地點工作。

調查也發現，基層學校的行政管理系統認為需要進行某種行政作為，以作為判斷老師是否如實授課的依據，即便教師已經採用線上同步教學的模式，學校仍要求教師每堂課回傳「教師日誌」、「截圖」、「同步錄影上傳」、「學生健康調查」、「點名單」、「學生或家長連絡表」、「居家工作日誌」等各種不一而足的表件。

全教總表示，線上教學有許多可能性，包括同步線上教學、非同步線上教學等，甚至可以培養學生的自主學習能力，然而僵化的管理措施將造成線上教學只是把原來的實體教學透過同步線上教學進行，如此扼殺線上教學的各種可能性，造成教學模式的單一化，並弱化學生自主學習能力。

全教總調查，64.2％教師全部採用同步線上教學，每節課師生盯著螢幕超過40分鐘的有70.8％。同時，線上教學本可引導學生提升自主學習能力，然調查顯示，雖有42.71％的教師認為學生自主學習能力提升，但也有43.76％認為下降，此一結果恐怕也和僵化的管理思維也脫不了關係。