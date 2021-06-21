2021東京奧運馬拉松游泳資格賽男子組於6月20日當地時間下午4點00分（台北時間23點00分）在葡萄牙塞圖巴爾海邊展開賽事，中華隊選手卓承齊最終以2小時07分01.30秒完賽，在所有參賽選手中排名第41名，亞洲排名第2名，無緣進軍奧運馬拉松游泳項目；另外一位曾楷文也以2小時16分22.30秒完賽，所有選手排名第47名。

塞圖巴爾的海浪在比賽過程中越來越大，兩位選手仍奮力拚戰，卓承齊表示很比賽過程中浪越來越大，途中也遭受很多選手的卡位，幾度被打到頭、打到蛙鏡，必須停下來調整蛙鏡，「遺憾這次還是沒有辦法幫中華隊拿到奧運門票」。

「知道這次離奧運真的很近」，卓承齊表示，自己對自己的期待很高與壓力也就特別大；這次比賽下來發現，公開海域還是有很多需要學習的地方，尤其是與歐美國家肢體對抗的部分，「如果還有機會進軍奧運，我會更加努力」。

另一名參賽的選手曾楷文表示，相對於奧運門票，「我更想要知道自己在國際上的成績水準，也同時想知道自己離所謂的奧運選手有多遠。」在昨天看到女子組賽後的機票形狀的奧運門票，心裡也很嚮往。

曾楷文分享比賽中的心境變化，前3圈也想著如何拿到奧運門票，但是到第4圈後，身體出了一些狀況，導致無法用正常的姿勢游泳，但是心裡想著就是不要放棄，一定要堅持到最後，最終也以以2小時16分22.30秒完賽，完成自己的首次奧運挑戰。

塞圖巴爾的比賽氣溫攝氏23度，水溫約18.8度。相較於昨天女子組的賽事，今天男子組風比較大，水流也比較強，增加了賽事的困難度，過程中已經有4位選手棄權上岸，另外水裡纏鬥也非常激烈，很多國家選手泳帽都因此而被甩掉，裁判在船上也不斷吹哨並給予警告。