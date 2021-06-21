疫情嚴峻，全台三級警戒，許多店家都面臨生存危機，關店者比比皆是。國民黨立委李貴敏指出，民眾深受疫情所苦，全民關在家，支出增加，穩定收入被迫減少，甚至零收入、無薪假，急需幫忙。偏偏10萬元的勞工紓困貸款只有50萬名額，卻有近111萬人提出申請，開辦三天就因爆量而暫緩申辦，「紓困貸款50萬個名額夠嗎？」

李貴敏指出，還有許許多多不符合條件的非典型就業勞工、自營業者、經濟弱勢者淪為紓困孤兒，明明急需金援度過難關，卻因不符條件而求助無門。也難怪民調高達七成五的民眾認為紓困補助與貸款並沒有幫助。

李貴敏說，紓困不是「擠牙膏」，需要超前部署，台灣應比照歐美等先進國家發放一萬元現金紓困。病毒不分行業，絕大多數被迫在家防疫或隔離，所以日本、新加坡、香港發放紓困金都不排富。因為紓困救急不是救濟，國際共識無非是認為排富發放過於繁雜，基於便民與擴大補助範圍，廣發現金紓困才是最迅速，對民眾幫助最直接的應急方式，節省行政成本、避免群聚，也最公平。

李貴敏表示，從國際間一年來的經驗顯示，各種紓困方案各有利弊，但民進黨政府始終不予理會，致銀行因民眾踴躍申請紓困貸款，而導致網路塞車、當機等情。更有民眾反應，各部會雖有各類紓困專案，但多態度消極或吹毛求疵，一再要求補件。其官僚心態可議，也讓人傻眼。

李貴敏質疑，都已經到「紓困4.0」了，限制繁複、程序繁雜，或掛一漏萬，幫不到該幫的人等問題一再上演。這些源自於執政當局的無能與亂象，完全無法因應動盪迅速的疫情與社會經濟情勢，毫無超前部署、敷衍怠惰不說，凡事甩鍋、政治掛帥、黑箱作業，卻讓民眾承擔所有的後果，大家怎能服氣？