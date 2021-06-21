隱形眼鏡族群挾著業績開路，金可-KY(8406)漲停未能鎖住，今日收在252.5元，上漲8.84%、精華(1565)收在322.5元，上漲4.88%，晶碩(6491)收在620元，上漲2.31%，成為台股重挫下的人氣焦點之一。

大陸市場新冠疫情已受控制，整體隱形眼鏡市場需求回升，金可積極新增產線，第3季預將在大陸丹陽廠新增4條產線，彩片產能可望由每月2000萬片，增加至每月3000萬片，營運動能將添柴火。另外，金可持續夾擊全球品牌啟動下，加上線上線下的完整通路布局，伴隨大陸隱形眼鏡滲透率逐年提升、海外銷售的雙引擎推動下，加以第二季將推出功能性商品如抗藍光與紓壓鏡片等新品，法人認為，將推波金可今年的增長潛力。

晶碩目前月產能達5000萬片以上，第2季底月產能目標看6000萬片，受惠大陸線上彩片市場需求暢旺，日本市場回溫，客戶拉貨動能強，加上矽水膠產品今年將陸續完成日本、台灣、美國取證，將成2022年後新動能。法人樂觀看待今明兩年營運表現。

精華今年以來大陸客戶拉貨動能佳，日本客戶訂單也見回升，5月營收年成長9.01%，精華在大陸市場主力客戶，為電商平台著名品牌，法人預估今年大陸市場仍是成長潛力最佳的市場。