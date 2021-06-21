美國聯邦儲備理事會(FED)預期擬提前升息令美元持續走強，壓抑國際金屬走勢，短期國際鎳價快速回檔，加上本土疫情影響，不鏽鋼內銷市場轉為觀望，使得不鏽鋼股股價承壓。

美國聯邦儲備委員會(FED)預告提前至2023年升息，推動美元上漲，打壓國際金屬價格，以及全球主要金屬消費國中國大陸計畫從國家儲備釋出銅、鋁和鋅等金屬庫存，用以抑制大宗商品價格上漲，致銅價周四下跌至兩個月來低點，也使得其他金屬價格回落；上周五，倫敦金屬交易所(LME)期鎳下跌20美元，至每公噸17154美元，上周鎳價從每噸1.8萬美元之上回弱，單周大跌逾6%，周線反轉收黑。

整體來看，短期國際鎳價回檔，加上本土疫情影響，不鏽鋼內銷市場轉為觀望，但外銷轉單動能仍強，支撐不鏽鋼相關廠商六月營運。

先前國內不鏽鋼板材市場隨著中國大陸取消出口退稅的轉單效應推助，流通價格從4月底一路持續上漲，但近期受到國內疫情嚴峻影響，以及鎳價較先前高點回檔，市場氛圍轉為較觀望。

不過，由於外銷轉單動能尚存、鎳價亦撐在每噸17000美元之上，業者認為目前市場處於「不上不下」的狀態，價格有撐，僅小幅波動。

4月底，中國大陸宣布5月起取消包含不鏽鋼在內的146項鋼品出口退稅消息後，掀起轉單效應，台灣上下游廠外銷接單暢旺。儘管中國在5月因鋼價過熱、出手干預，造成中國大陸鋼價一度下跌，不過由於需求進入旺季，近日中國不鏽鋼期、現貨市場紛紛反彈。

第二季不鏽鋼價隨著鎳價先下後上以及需求逐步增溫，報價先蹲後跳；上游鋼廠燁聯(9957)4月304系盤價下跌3000元、5月小漲2000元，6月大漲12000元，由於一口氣大漲逾一成，加上受國內疫情影響，進入6月後，台灣不鏽鋼市場多觀望，買氣轉平。

整體來看，第二季隨著鎳價上漲，不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第二季營收向上，獲利也比第一季持續增長。