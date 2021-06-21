新竹縣橫山分局橫山所警員陳俊諺，20日晚執行家戶訪查勤務，經過橫山鄉公所前停車場，發現保育類動物穿山甲，受驚快速通過捲伏在汽車車底，擔心汽車移動會壓傷牠，聯絡同事攜帶米袋，費一番功夫將其裝入袋內，由縣府農業處聯繫動保團體野放。

警方表示，外縣市曾發生鼬獾潛藏狂犬病毒案例，發現這隻穿山甲時也以嚴謹方式將其裝箱、放置所外監看，並嚴禁碰觸，以防被其長爪抓傷而導致傷口感染風險。

動保團體人員表示，近期天氣炎熱，山區大雨導致野生動物為獲取食物來源而向山下移動，鄰近山區民眾在發現保育類動物時可連絡動保處前來處理，同時也要注意本身安全，切莫冒然徒手抓、抱，以防動物為自衛防禦而反咬或抓傷。

橫山分局分局長羅裕城表示，新冠肺炎疫情傳染嚴峻，警方多方協助衛生單位防疫之際，特別要求執勤時須配戴口罩、護目鏡、手套，同樣在處理野生動物保護案件，也希望民眾和警方一樣，做好本身防護措施，以免遭致不明感染而影響自身安全。