白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（20）日重申，美國將對新冠病毒起源追查到底，警告北京如果不配合，恐面臨國際孤立，不過他也強調，現階段美國不會發布最後通牒。
白宮國安顧問蘇利文昨日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時表示，如果中國大陸不配合針對新冠病毒起源的進一步調查，「將會在國際社會中被孤立。」
蘇利文在訪問中指出，美國總統拜登在G7峰會中聯合盟友施壓北京，以對疫情起源進行透明調查，這是自疫情爆發以來，「民主世界首度針對這個議題團結發聲」，「是前總統川普做不到的事，拜登總統做到了，他讓G7在聲明中一致表達，中國必須允許在境內進行調查。」
他說，聯合世界各國對北京施加政治、外交壓力，是美國努力的核心部份，最終只給北京2條路走，要嘛「以負責任的方式」，讓調查人員入境展開真正的調查，「否則他們將會在國際社會中面臨孤立。」
他也指出美國不會完全依賴北京，強調美國有自己的分析、情報圈，美國將聯合盟友持續在各方面施壓，「直到我們弄明白這個病毒是如何來到這個世界上的。」
另據《國會山莊報》（The Hill）報導，蘇利文同日也接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）專訪，他被問及美國將採取哪些行動對北京施壓，他說主要有2途徑，一是拜登下令進行的情報評估，二是由世界衛生組織（WHO）主導的國際調查，他說拜登已經團結盟友表示必須進入中國大陸，以取得必要的數據。
蘇利文強調現階段不會對北京發布威脅或最後通牒，「我們將持續爭取國際社會支持，如果最終中國拒絕履行國際義務，屆時我們將會考慮如何因應。」他強調，美國不會只是接受北京說「不」。
拜登5月公開表示，美國情報圈已經整合新冠疫情起源的2種可能情況，包含人類接觸受感染的動物，或者是實驗室外洩意外，他已經要求情報單位進一步蒐集、分析資料。
針對病毒起源，美國近期持續向北京施壓，美國國務卿布林肯6日也表示，美國決心要「追根究柢」病毒起源，並且將追究北京的責任。
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