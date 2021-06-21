白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（20）日重申，美國將對新冠病毒起源追查到底，警告北京如果不配合，恐面臨國際孤立，不過他也強調，現階段美國不會發布最後通牒。

白宮國安顧問蘇利文昨日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）專訪時表示，如果中國大陸不配合針對新冠病毒起源的進一步調查，「將會在國際社會中被孤立。」

蘇利文在訪問中指出，美國總統拜登在G7峰會中聯合盟友施壓北京，以對疫情起源進行透明調查，這是自疫情爆發以來，「民主世界首度針對這個議題團結發聲」，「是前總統川普做不到的事，拜登總統做到了，他讓G7在聲明中一致表達，中國必須允許在境內進行調查。」

他說，聯合世界各國對北京施加政治、外交壓力，是美國努力的核心部份，最終只給北京2條路走，要嘛「以負責任的方式」，讓調查人員入境展開真正的調查，「否則他們將會在國際社會中面臨孤立。」

他也指出美國不會完全依賴北京，強調美國有自己的分析、情報圈，美國將聯合盟友持續在各方面施壓，「直到我們弄明白這個病毒是如何來到這個世界上的。」

另據《國會山莊報》（The Hill）報導，蘇利文同日也接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）專訪，他被問及美國將採取哪些行動對北京施壓，他說主要有2途徑，一是拜登下令進行的情報評估，二是由世界衛生組織（WHO）主導的國際調查，他說拜登已經團結盟友表示必須進入中國大陸，以取得必要的數據。

National Security Adviser Jake Sullivan: "We are not at this point going to issue threats or ultimatums... if it turns out that China refuses to live up to its international obligations we will have to consider our responses at that point." https://t.co/nxnu1SmQ1R pic.twitter.com/88eCnmXVFk — The Hill (@thehill) June 20 2021

蘇利文強調現階段不會對北京發布威脅或最後通牒，「我們將持續爭取國際社會支持，如果最終中國拒絕履行國際義務，屆時我們將會考慮如何因應。」他強調，美國不會只是接受北京說「不」。

拜登5月公開表示，美國情報圈已經整合新冠疫情起源的2種可能情況，包含人類接觸受感染的動物，或者是實驗室外洩意外，他已經要求情報單位進一步蒐集、分析資料。

針對病毒起源，美國近期持續向北京施壓，美國國務卿布林肯6日也表示，美國決心要「追根究柢」病毒起源，並且將追究北京的責任。