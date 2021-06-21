國內上月起爆發一波新冠肺炎疫情，政府宣布全國進入三級警戒至6月28日。外傳近期電影院、圖書館、會展場館有鬆綁的可能性。行政院發言人羅秉成回應，目前還在評估，若有決定再對外說明。

解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染
《類股》低風險場域放寬可期？觀光股開香檳
#電影院 #圖書館 #三級警戒 #評估 #疫情