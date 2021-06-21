電影院、圖書館要解禁了？ 行政院：還在評估 14:082021/06/21 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人羅秉成。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內上月起爆發一波新冠肺炎疫情，政府宣布全國進入三級警戒至6月28日。外傳近期電影院、圖書館、會展場館有鬆綁的可能性。行政院發言人羅秉成回應，目前還在評估，若有決定再對外說明。 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 《類股》低風險場域放寬可期？觀光股開香檳 #電影院 #圖書館 #三級警戒 #評估 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒28日是否解封？市議會藍綠不同調 13:092021/06/21 政治 是疫苗副作用還是染疫了？注意「一疲二發四疼痛」以外的異常 05:432021/06/21 健康 《金融》本土疫情衝擊 逾3成民眾工時減一半 10:532021/06/21 財經 士林染疫機構嗆市府遲不做快篩 黃珊珊回應了 13:482021/06/21 生活 疫情拖累 軍公教明年調薪有變數 04:102021/06/21 財經焦點 疫情卡青年就業 勞動部再推「青年就業獎勵計畫」 10:332021/06/21 財經 1分鐘讀財經》台股兩大利多助陣 抗美股回檔與台積電遭降評衝擊 08:272021/06/21 財經 疫情讓民眾6月信心急凍 唯台股投資意願仍高 09:242021/06/21 財經 疫情燒 軍公教明年調薪添變數 04:102021/06/21 財經要聞 老大哥監控 犧牲隱私換不到安全 04:102021/06/21 社會新聞 三級警戒滿月 西門町假日一景象 網看傻：好震撼 13:452021/06/21 生活 政治熱門新聞 蔡英文與郭台銘過招自認高明？沈富雄：讓老美嚇出一身汗 - 政治 全國三級警戒滿一個月 最新民調曝光 - 政治 蔡英文留言悼念拜登死去的狗 鄭照新88字洩悲哀真心話 - 政治 62綠委反對公開3＋11會議記錄 吳子嘉卻爆陳時中結局 - 政治 628後台灣該分區降級嗎？最新民調差距驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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