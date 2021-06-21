美國5月CPI年增5％，為13年來最大增幅，核心CPI年增3.8％，增速創1992年以來新高，核心通膨大幅拋離美國聯準會（Fed）政策目標，通貨膨脹壓力升溫，投信法人指出，不論通膨升溫是否為短期現象，都可增加抗通膨資產，美國醫療保健REITs租金每年會根據通膨與供需做調整，收益能穩定成長對抗通膨。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，醫療保健REITs主要股利配發來源為租金收入，股利報酬相對穩定，統計2006～2020年15年間，醫療保健REITs指數平均股利率為5.4％，CPI年增率平均為1.8％，15年當中醫療保健REITs指數股利率最低為2014年的4.6％，勝過當年度的CPI年增率0.7％，年股利報酬率成長皆打敗通膨，對抗通膨能力佳，未來即使通膨上揚也不用擔心。

歷史經驗顯示，面對未來升息，REITs仍有表現機會，當通膨與利率開始上升，有利於REITs與其他上市房地產股票，因可望受惠於房地產價格上漲、租金收益與通膨連動帶來的利多。

王亨分析，統計過去20年來，Fed首度升息後1年、2年、3年，美國醫療保健REITs皆有不錯的報酬。以2015年首度升息後表現為例，升息後1年、2年、3年美國醫療保健REITs分別上漲6.5％、17.8％、28％。

儘管升息前或升息初期，短線可能有所震盪，一旦Fed升息確立，房市與租金會隨景氣上揚，有利REITs表現。股市與債市都面臨殖利率攀升的威脅時，建議可在投資組合中納入REITs，以強化投資報酬率及分散風險。