A股今年漲勢相對全球股市落後，分析師預估，大陸今年GDP成長率有機會逾8％，在全球名列前茅，在高CP值優勢下，吸引資金湧入，截至5月底，北上資金已淨流入A股人民幣2082億元，接近去年全年水平，其中又以配置型資金為大宗，顯示A股對外資仍有長期配置吸引力。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，預計人民幣標價的大宗商品價格已在5月見頂，大陸PPI將從5月的7％左右高點，回落至年末的3～4％。美元標價的大宗商品價格，預計也將在第三季見頂回落，通膨對市場的擾動高點已過，對國內外的貨幣政策約束也將緩解。

美債收益率上行壓力不大下，下半年人民幣資產面臨的外資出逃擔憂將解除，且A股仍然是新興市場中的核心資產，外資仍有望持續流入，預估全年北向資金規模可達人民幣3300億元，創下新高水準。

游欣穎指出，除了北上資金熱絡外，大陸公募基金也逐漸回暖，5月主動權益類公募基金平均成立規模為人民幣9.3億元，已回到2019年9月的水平，由於當前市場不存在進一步大幅調整的壓力，預期新發基金申購意願最低的時段已過去。

存量基金申購出現觸底反彈跡象，5月日均應申購率為0.03％，顯示資金開始重新申購存量基金。A股在歷經4～5月的反彈後，短期將呈現震盪，但下半年多頭行情可期，類股操作上，看好盈利持續復甦的消費、醫藥、新能源。