PGTalk執行長吳宗憲捐贈全國各里長辦公室，共捐贈11萬劑新型冠狀病毒快速檢測試劑，有鑑於新竹科學園區為台灣重點產業園區，也是護國神山群聚之所，目前卻一直無法滿足廣篩，經立委鄭正鈐（左）與PGTalk執行長協調後，PGTalk負責人陳思羽（右）21日代表捐贈1萬劑快速檢測試劑給新竹市，由鄭正鈐代為接受，為台灣抗疫盡一份心力。（劉宗龍攝）

PGTalk負責人陳思羽21日代表捐贈1萬劑快速檢測試劑給新竹市，由立委鄭正鈐（圖）代為接受，為台灣抗疫盡一份心力。（劉宗龍攝）

綜藝天王吳宗憲以PG Talk執行長身分，捐出11萬份快篩試劑，然而因為要求先下載PG Talk的App，還要拉里民加入群組落實實名制，永和區安和里里長鄧長安在臉書砲轟吳宗憲。對此，PGTalk負責人陳思羽今表示，加入APP是希望建立可以持續追蹤的管道，讓各位里長如果有任何需求再做篩檢，可以用最快的速度通知，再發送試劑。

吳宗憲捐快篩劑，卻要求里長要下載APP還要做實名制，讓鄧長安在網路上寫下「抱歉！吳天王，里長不當免費打工仔」，此番言論也引來吳宗憲不滿，開直播反嗆鄧影射他「空手套白狼」，吳宗憲並強調，PGTalk APP都是免費的，被說是商業炒作，讓全體PG Talk的員工都相當受傷。

PGTalk今捐贈1萬劑快篩試劑給新竹市，與新竹市的國民黨立委鄭正鈐今天在立法院接受PGTalk捐贈，由陳思羽代表捐贈，吳宗憲本人則未現身。陳思羽解釋，要實名登記和通訊群組是建立一個可以持續追蹤關懷的管道，參照國外經驗，快篩在未來一段時間可能變成常態性、重複性的事，各位里長如果有任何需求需要再做篩檢，都可以用最快的速度方式通知，再讓PGTalk可以發送試劑。

陳思羽說，為了讓後續捐贈程序更簡易，PGTalk也會投入更多資源購買衛福部下週核准通過的個人居家快篩試劑，讓篩檢的進行可以迅速又簡易，也會主動詢問衛福部還有什麼事情可以幫上忙，一起打贏這場抗疫的長期戰役。

鄭正鈐表示，他將透過新竹市診所，整合新竹市各里，加速協助各里推進宣導里民報名檢疫，首波將以新竹科學園區附近及新竹大眾運輸站附近鄰里及一線警察、消防、清潔人員及藥師為優先捐贈對象。為落實篩檢，若有呈現陽性反應之里民，將通知所屬里長協助民眾前往醫療診所，進行更嚴謹的篩檢，確保防疫無死角。

鄭正鈐說，有鑑於新竹的科學園區為台灣重點產業園區，也是「護國神山」群聚之所，受世界矚目，目前一直無法滿足廣篩，因此他與PGTalk執行長吳宗憲協調，捐贈一萬劑在合乎公衛法令下檢疫，獲得PGTalk大力支持。