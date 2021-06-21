乾旱許久的苗栗因近期帶來的梅雨鋒面，卻造成卓蘭地區高接梨受損。（賴香伶辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

立委賴香伶實地勘查卓蘭地區高接梨受損情況。（賴香伶辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭地區高接梨因大雨受損，果農欲哭無淚。（賴香伶辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

乾旱許久的苗栗縣靠著5月底開始的梅雨鋒面解除旱象，但卻又因為突來的大雨，造成卓蘭鎮高接梨大量出現爆裂落果現象，立委賴香伶接獲地方人士陳情後，日前召集農糧署及農改場會勘，幫受損果農申請農損補助，苗栗縣農業處也請受災鄉公所統計報勘達20％，就會啟動現金救助及低利貸款。

據卓蘭鎮內灣社區發展協會理事長劉文彬表示，卓蘭鎮坪林里雙連農友日前巡視果園時，驚見地面滿是爆裂的落果，經逐一打開高接梨的保護套袋，發現果實大多已爆裂，損失慘重。目前包括卓蘭鎮坪林里雙連、食水坑18股、苗豐里等地的高接梨都有受損問題，面積相當廣。

出身苗栗的立委賴香伶獲報後，日前邀集農糧署、苗栗農改場人員會勘，據苗栗農改場課長朱盛祺表示，從去年開始氣候異常乾旱，當地將近一年沒有下雨，從今年5月底梅雨鋒面帶來的豪大雨，為果樹帶來過多的水量，果肉承受不住水量就會發生爆裂。

果農張麗華表示栽種高接梨數已十年，第一次遇到這種爆裂的情況，看到一顆顆的水梨爆開真的很心痛，她的高接梨果園有二甲，從買梨穗、架接、套袋…，花了數百萬的成本，真的很辛苦，沒想到現在心血都付之一炬。

苗栗縣政府農業處表示，農產災損查報是由受災地公所查報災損到縣府後，由縣府成立勘災小組赴現場勘查確認，如果單項農作物無收穫面積達最新統計種植面積百分之5以上，並經勘災小組確認損害程度達百分之20以上，就符合天然災害災損程度分級啟動現金救助及低利貸款，請受災果農盡速向鎮公所申報統計。