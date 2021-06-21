新冠肺炎疫情嚴峻，我國確診死亡數21日止累計557人，台北市長柯文哲今日下午2時赴議會進行審查預算報告，在會議開始之初，國民黨北市議員王鴻薇提議，確診死亡人數多，建議默哀，議長陳錦祥同意請在座所有議員與官員起立默哀1分鐘。