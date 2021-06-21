確診557死 北市議會默哀1分鐘 14:212021/06/21 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診死亡來到557人，北市議會默哀1分鐘。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情嚴峻，我國確診死亡數21日止累計557人，台北市長柯文哲今日下午2時赴議會進行審查預算報告，在會議開始之初，國民黨北市議員王鴻薇提議，確診死亡人數多，建議默哀，議長陳錦祥同意請在座所有議員與官員起立默哀1分鐘。 首例東奧烏干達代表團 1人確診 新増20死 6旬男接種AZ後死亡才確診 #新冠肺炎 #台灣 # 確診 #55 #1分鐘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今新增75例本土、20死 三級以來確診首度兩位數 13:372021/06/21 生活 北農群聚滾雪球 累計45人確診 04:102021/06/21 焦點要聞 彰化再添1確診 南彰4鄉鎮啟動快篩 14:182021/06/21 生活 士林機構、北農確診連環爆 柯文哲11：30開記者會說明 09:562021/06/21 生活 台中東區小火鍋傳播鏈 9中鏢 04:102021/06/21 地方新聞 學生確診單日僅增7人 83.3％民眾已申領防疫補貼 13:002021/06/21 生活 確診男死前電話告別 女兒悲泣「你好走」 醫護心痛曝照護4課題 11:292021/06/21 生活 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 15:142021/06/21 生活 單日確診創新低 阿中認沒降級條件 04:102021/06/21 焦點要聞 新竹縣21日零確診 有1機構住民往生 15:512021/06/21 生活 南彰化里長夫妻確診 4熱區啟動快篩監測 04:102021/06/21 地方新聞 生活熱門新聞 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 禾馨公布85瓶施打名單 怒批按規定施打何錯之有 - 生活 「印度神童」阿南德預言4國再爆疫情 最新影片點名台灣 - 生活 217萬人受益！最新疫苗排序出爐 孕婦、65歲以上入列 - 生活 暴雨輪到中部了 鄭明典：可能會有點久 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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