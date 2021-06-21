大陸銀行存款利率定價改革今（6／21）日正式開啟，即日起將存款利率定價方式由現行的「基準利率×倍數」改為「基準利率＋基點」。報價方式改變後，1年期以下的存款利率有所上升，1年期利率水準維持不變，1年期以上的存款產品大多要下調。

有觀點認為，新玩法將使得「存款利率」下降，也在一定程度上遏制「貸款利率」的上漲，有「變相降息」之效。

其中，四大國有行活期存款、定期存款、大額存單基點上限分別為10bp、50bp、60bp，國有四大行之外的銀行基點上限分別為20bp、75bp、80bp。

一位股份制銀行分行行長表示，此次調整後各期限利率有升有降，其中，短期限利率可能有所上升，長期限利率可能有所下降，屬於合理的期限溢價調整。

由於此次改革後，存款長期限利率有所下降的趨勢，導致銀行大額存單突遭搶購。以深圳為例，比如，民生銀行深圳分行的大額存單從3.99％下調到3.8％；興業銀行深圳分行一款3年期年化收益3.9％的定期存款，21日起將調降到3.5％-3.7％。

調整幅度最大的是工行某分行，三年期大額存單從3.85％直接下調到3.25％，調整幅度達到60個BP。此外，一年期、兩年期存款產品也將全部下調利率。