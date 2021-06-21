有吹哨者稱日前在審核刑事警局搜索票聲請書時，發現警方利用「簡訊實聯制」資訊鎖定嫌犯行蹤。對此，民眾黨立委張其祿表示，中央流行疫情指揮中心更應恪守「簡訊實聯制僅供疫調使用，且即使刑事偵防也絕不能調用」之承諾，並也應查明近期不當使用之各項傳聞。

張指出，立法院所制訂的「新冠特別條例」，其中第七條雖有規範「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，而違反者，則可由中央目的事業主管機關、直轄市、縣（市）政府處五萬元以上一百萬元以下之罰鍰。​但也不應成為「霸王條款」，且尤其是攸關國人隱私及資安之保護，絕不應該遭到僭越。​

張其祿表示，目前在刑事偵防上，即使實聯簡訊是由法官核發調取票或按通訊監察法 來取得，亦皆違背指揮中心原先對發訊者「限於疫調使用」之承諾，故以實聯簡訊來鎖定嫌犯行蹤之犯罪偵防，亦恐有相當疑義。​

張其祿說，在上周防疫紓困4.0預算的審議過程中，我也率先提出對「簡訊實聯制」在個人資料安全保護上的預算凍結提議，「要求衛福部及通傳會檢討並加強『紙本及數位實聯制』之個資保護及運用事宜，並要求相關機關進行檢討、加強宣傳，以避免對民眾權利之損害。」最後該提案與其他相關提案併案後，共刪除通傳會5億元之預算。​

他呼籲政府應妥善保護「紙本及數位實聯制」之個人資料，避免濫用及對個人權利之侵害。​

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