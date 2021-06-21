中央流行疫情指揮中心統計，週末兩日接種疫苗人數共154萬1732人，今天新增17例接種AZ疫苗後死亡案例。指揮中心也整理週末6月18日到20日三天，累積共58人接種後死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗統計日報表今天統計六月十八日到二十日這三天共新增58例接種後發生死亡事件，今天新增17例。

莊人祥表示，17案例部分，75歲以上有16人，65歲以上1個。有2個為住在機構者，另外7人有慢性病史，其他慢性病史調查中。未來每週二、四會把累計解剖報告說明。

莊人祥表示，有關目前如何研判接種疫苗後死亡部分，因為接種後死亡不良事件，時序上是發生在疫苗接種後，到底是否為疫苗造成，需法醫解剖報告分析，會利用健保資料和統計資料分析全死因死亡發生率，計算觀察七天各年齡性別期望值分析。

莊人祥指出，最近分析團隊把今年截至六月十八日，計算疫苗接種劑數後，以我國全死因死亡調查分析，在各分層中，沒有觀察到接種疫苗後死亡通報件數有大於背景期望值情況。