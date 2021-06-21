國民黨提出應讓孕婦「優先」施打COVID-19疫苗，對此，時代力量立委陳椒華表示，國際上針對孕婦及兒童施打疫苗「尚無定見」，目前僅規定12歲以下兒童不施打，藥廠也正進行實驗中。而由於他國還未見孕婦「優先」施打COVID-19疫苗，故我國孕婦是否採行「優先」施打疫苗？他呼籲疾管署召開專家會議針對國際相關研究研判，並提出妥適的做法。

陳椒華指出，日本「產科婦人科學會」認為在疫情嚴重地區，醫護人員跟慢性病患者打疫苗是利大於弊，但不認為孕婦在此之列，若孕婦本身為醫護人員或是慢性病患者，則可積極鼓勵施打，因優點比風險多。

但該學會也指出，孕婦因在懷孕12週前還有可能導致偶發性胎兒異常的發生及識別的混亂，應迴避接種，若想懷孕的女性，最好在懷孕前接種，因此，基本上不鼓勵在懷孕後接種，尤其是懷孕滿12週前不宜接種。

陳椒華指出，英國「國民健康署」建議孕婦只能施打BNT或Moderna，目前各國大規模施打經驗並無安全疑慮，孕婦施打疫苗不會造成母親或胎兒任一方感染新冠，哺乳期、準備懷孕期間皆可施打疫苗。這些疫苗不含活冠狀病毒，不會感染孕婦或未出生的胎兒。

至於美國方面，陳椒華指出，約90000名孕婦接受施打輝瑞和莫德納疫苗，尚未出現安全疑慮。美國疾管署認為關於孕婦 COVID-19疫苗安全性的可用數據有限，50歲以下應注意血栓風險，施打前應評估接觸病毒可能性、病毒潛在風險、疫苗功效與副作用，妊娠晚期接種COVID-19 mRNA疫苗可將抗體傳給胎兒。

陳椒華認為，綜合各國專家意見，有幾個共通點，孕婦確診者的重症機率比一般確診者高，孕婦應接種疫苗，mRNA疫苗最佳，施打AZ或Janssen應告知血栓風險，目前緊急上市的疫苗並未針對孕婦族群進行研究，沒有足夠臨床數據，但實際施打結果並未發現孕婦施打疫苗會增加流產、胎兒畸形、早產、胎死腹中、或其他妊娠併發症。

陳椒華表示，由於目前國內已受贈或購得的COVID-19疫苗有AZ疫苗，但AZ疫苗並非被英美日等國建議施打於孕婦之疫苗，故針對有國會同仁要求優先施打一事，應請疾管署專家會議儘速研議是否將孕婦納入優先施打名單，以及是否應避開AZ疫苗。