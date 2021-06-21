受到疫情影響，陸軍專科學校18日舉行建校以來首次「線上畢業典禮」，不過卻傳出有畢業生只穿吊嘎，未穿上軍常服，引發批評。對此，陸軍專科學校今（21）日發出新聞稿澄清，表示該爭議照片為示意圖，是校方遠距視訊關懷學生居家生活之截圖，並非畢業典禮當日收視實況。

陸軍專15期日前舉行線上畢業典禮，臉書粉專「中華民國陸軍專科學校」19日發文祝賀畢業生，校長周國健少將也在下方留言勉勵畢業生，他表示，「畢業」也象徵著另一個全新旅程的開始，面對未來，要對自己有信心，只要願意凡事以正向積極及謙虛的態度去面對，絕對會使你們在新單位站穩腳跟，建立起自己的口碑，並期勉所有同學為自己許下一個美好的未來，按部就班的付出行動，築夢踏實。

疫情期間，陸專採遠距視訊上課。（圖／摘自中華民國陸軍專科學校臉書）

不過，卻傳出有學生僅穿吊嘎參加線上畢業典禮，陸軍專科學校發言人劉德昌上校透過新聞稿澄清表示，畢業典禮採預錄方式，由學生上網收看影帶，學校端並無相關儀程，有關爭議照片為示意圖，是疫情期間校方遠距視訊關懷學生居家生活之截圖。

陸專新聞稿亦指出，學生自五月中離校後，因疫情嚴峻延長管制期限，至今尚未返校，因此軍常服均留置於校內。對於各界關心與指教，陸專表示感謝，對於執行層面未盡周延之處也會坦誠面對、持續精進。