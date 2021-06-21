台灣一名50多歲男子近期前往澳門，被檢出印度變異株（Delta）。中央流行疫情指揮中心表示，該男今年2月中到5月8日待在印度，來台後進行14天檢疫，曾3次採檢都是陰性，不過6月17日搭乘JX203航班自桃園機場前往澳門時入境PCR採檢為陽性、ct值32、血清IgM陰性、血清IgG陽性研判是在印度染疫機率較高。

澳門入境台男個案說明。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該案去年2月7日到今年1月25日在越南工作，1月26日到2月18日返台，其中2月19日到5月8日有印度旅遊史，5月9日到5月22日返台後專案至集中檢疫所隔離，第一次入住檢驗(5月9日)為陰性；第二次檢疫期滿檢驗(5月21日)也為陰性。

6月15日第三次出境自費探檢，檢驗結果也為陰性，6月17日搭乘JX203航班自桃園機場前往澳門時入境PCR採檢為陽性、ct值32、血清IgM陰性、血清IgG陽性，研判是在印度染疫。

指揮中心公布澳門陽性確診男接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，雖然該案3次採檢都是陰性，但因為有陰陰陽陽的情況，還是有相對可能風險，因此針對國內的接觸者都安排檢驗，匡列接觸者22名中有21名為陰性，剩下1位仍在檢驗中，同住家人也已匡列為居家隔離對象。

媒體問到，22位隔離期滿是否會在期滿前採檢？陳時中回應，該案在台灣檢驗沒有陰陰陽陽的強況，是在澳門才被檢出，目前要考慮的是究竟是要檢疫／隔離期滿前採檢，還是期滿後採檢，然而檢疫期滿採檢要進行高規格的移動，但如果檢疫完再採，怕會和社區又有接觸的情況出現，這要和地方衛生所討論來如何配合才行。