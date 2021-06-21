新冠肺炎疫情期間，民眾臨櫃數銳減，壽險公司也跟著應變。富邦人壽21日宣布，即日起全台10個客戶服務櫃檯之營業時間，從原先的早上8點半至下午3點半再調整為「早上8點半至中午12點半」，以維護客戶及員工健康與安全。

為減少民眾染疫風險，富邦人壽6月8日就已調整過一次，全台客戶服務櫃檯營業時間，由早上8點半至下午5點半調整為「早上8點半至下午3點半」，降載客服櫃台服務人力，維護客戶及員工健康與安全，此波再縮短到中午12點半就打烊。

富邦人壽指出，就客服櫃檯來客數量統計來看，疫情爆發前每日平均總來客數約750人，5月中旬疫情爆發後平均總來客數降至約440人，6月來客數更持續下降，每日平均總來客數約330人，來客數已降至50％以下，為持續降載客服人力，再加上多數民眾與保戶對於數位服務已漸趨熟悉，富邦人壽再次調整全台10個客服櫃檯之營業時間。

富邦人壽指出，現階段民眾若想要進行視訊投保，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過簡單的「連線、簽名、傳送」三步驟即可完成，在業務員的清楚解說與詳細指引下，富邦人壽視訊投保服務廣受50歲以下民眾青睞。

此外，富邦人壽指出，為給予確診保戶、醫護和防疫人員及時協助，提供確診關懷慰問金表達關心，亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員(受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用)等，積極實踐企業社會責任，並向前線醫護與防疫人員的辛勞致意。