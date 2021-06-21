全國仍處3級警戒中，民眾都配合政府措施自主性待在家中共同防疫，台新銀行與全民攜手共渡疫情，全力配合政府各項有感紓困政策，包含數位通路跨行轉帳全面免收手續費、實體ATM轉帳也提供手續費減收措施，且6月18日起符合「兒童防疫補貼」資格的家長，更可透過台新銀行全國設置的ATM，直接快速領取補貼款。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，台新除致力落實金融服務24小時不間斷目標外，更積極配合政府防疫政策。自5月20日起即時針對數位通路的網路／行動銀行、Richart app及網路ATM，提供跨行轉帳全面免收手續費及ATM減收手續費措施。近期更針對疫情期間不方便親臨分行辦理金融交易民眾陸續提供多項數位線上申辦的彈性流程，像是民眾經常臨櫃辦理的約定帳號設定，現在不用出門就可透過視訊客服完成線上約定轉帳功能開啟。

隨疫情影響，民眾對於數位服務的依賴度與日俱增，台新銀行整體數位客群就較去年初成長逾三成，顯見民眾金融交易習慣正快速的從實體通路移往數位通路。因應民眾使用需求的改變，台新銀行將藉由更多元完善的數位服務滿足客戶需求，並在疫情期間儘量降低民眾出門染疫風險。

包國儀指出，政府提供的兒童家庭防疫補貼領取方式，更是許多家長最關心的議題，台新配合政府規劃提供所有家長最方便直接的領款服務，孩童家長（監護人）於6月18日起，即可透過台新銀行全台ATM，插入本人金融卡後輸入金融卡密碼，再選擇「孩童家庭防疫補貼」，輸入父母或監護人身證字號和孩童健保卡號，即可領取成功，補貼款即可輕鬆即時領取。