電子及傳產不爭氣，台股勉強守住17050點！今天台股可說是航運類股的秀場，宛如過去數十年所有熱門類股上演過的噴出場景重現，散戶法人資金持續瘋狂湧入航運股，台船(2208)、新興(2605)、裕民(2606)、榮運(2607)、萬海(2615)、慧洋-KY(2637)等共有20檔航運類股亮燈漲停，航運股強力吸金，讓失去資金關愛的台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、台塑(1301)、統一(1216)、和泰車(2207)等權值股黯然失色，拖累台股開低走低，盤中指數一度下探17023.31點，尾盤指數小幅拉升，勉強守住17050點，終場加權股價指數約17062.98點，下跌255.56點，成交量約5106.93億元，OTC指數為207.75點，下跌2.16點，成交量約810.99億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲8.37%，其次是觀光類股及造紙類股，分別上漲3.67%及3.64%，表現較差者為玻璃類股、半導體類股及其他電子類股，其中玻璃類股下跌4.85%，半導體類股下跌3.29%，其他電子類股下跌2.25%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲5.84%，表現最差為電子零組件類股，下跌2.3%。

就技術面來看，今天台股受到上週五美股重挫拖累，指數開低收低，終場下跌255.56點，以17062.98點作收，失守5日線及10日線；儘管上週台股持續反彈格局，指數突破6月3日前高17300點的上檔壓力區，且中期均線月、季線向上墊高，但今天台股重挫收低，為多頭續攻埋下變數，尤其是美國聯準會釋出鷹派言論，不僅恐導致美股震盪加劇，飽受新冠肺炎疫情衝擊的新興國家股市及台股也將面臨資金撤離的壓力，投資人宜留意外資動態，不排台股短線將回測16800點支撐。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，儘管近期三大法人買賣超分歧，不過預估本土疫情趨緩對股市影響消退，加上國際股市近期漲勢亦顯示通膨疑慮降溫，寬鬆資金面應可持續，在基本面及資金面皆仍偏多的情況下，台股仍有機會震盪走高。電子族群持續看好5G、AI等半導體及記憶體概念；傳產股則是以受惠大宗商品需求推升而受惠的航運及鋼鐵等，籌碼及消息面變化則留意外資對台股態度變化、電子及傳產循環性產業股價強勢之延續性、及產品報價變化對股價之影響，以及疫苗施打及解除三級警戒時程。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，以美國通膨現況來看，5月份核心物價平減指數上升壓力是短期性，主要反映經濟解封、復甦所出現報復性需求，即由製造業引導到消費面的回升，多家外資如高盛、HSBC已預期美國通膨壓力在今年第三季前達到頂點，之後回落到2019年前水平，如此一來，聯準會對縮表及結束QE之行程將不致提早而造成市場預期外之壓力。

劉宇衡指出，台股於本波段下跌時係於半年線獲得支撐，回檔較前兩次修正至月、季線間來得深，顯示有化解部份累積之高檔賣壓，籌碼面上之風險仍在當沖比率較高，故在接近高點時可能有震盪可能，重要觀察點在6月中FOMC會議後之QE動向，若未宣布QE縮減訊息，則在下次7月底例會到8月全球央行會議前，故展望六月乃至第三季行情發展預判上，台股有機會挑戰並再創高點，6-7月份台股逐步進入2020年度配息宣告適用，具高股息題材之個股相對具表現空間。