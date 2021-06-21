義大利將在下周召開G20國家勞工部長級會議，義大利勞工部長Andrea Orlando表示，將在會議中呼籲G20各國，為零工經濟工人制定更嚴厲的規則。

Orlando指出，各國應該要求例如亞馬遜等大型企業，對於供應商的工人工作條件負起責任，確保承包商為良好待遇進行改革；大公司不應該說，外面發生的事情與他們無關。

新冠傳染病增加了對送貨司機等臨時工的需求，另外清潔工和護理照護人員也面臨健康安全風險。

歐盟即將在今年底提出一個涵蓋歐盟的監管架構；法院和監管機構也試圖解決人們所認為的零工經濟缺陷。

一名工會成員在抗議美物流公司FedEX裁員的示威活動中遇害，義大利民眾也對此感到憤怒。

工會對於權利和工資受到侵害，將之歸咎於外包和在跨國平台上使用勞動力管理的計算方法。

Orlando表示，要在國外平台上執行工會規則，則是一種挑戰，但這不應該成為企業逃避當地就業規定的一種藉口。