宏碁(2353)跨界合作研發的眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，榮獲台灣第一張由衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發的眼科智慧醫療器材許可證，認證為第二級醫療器材軟體，可檢測糖尿病病患視網膜病變情況，透過AI深度學習技術，結合硬體整合成邊緣裝置，無須網路即可進行篩檢判讀；在臨床效益上，可有效輔助醫師找出潛在的糖尿病視網膜病變患者，及早發現並進行治療，協助控制病情，更降低病人等候報告的時間。

長期高血糖可能會引起眼部視網膜血管病變(DR)，最嚴重會導致失明，因此定期檢查非常重要，但往往病患檢測所需花費的時間成本高，導致在台灣一直處於低篩檢率的情況。VeriSee DR是一個 AI診斷輔助軟體，它學習多位眼科醫師診斷糖尿病視網膜病變(Diabetic Retinopathy DR)的經驗，透過AI深度學習技術產生水平相似於醫師的判讀結果。宏碁智醫將此與硬體整合成邊緣運算裝置，不需網路即可直接運算。

VeriSee DR自2020年在台灣取得許可後，目前已實際導入多家醫學中心及指標性診所，希望藉由AI輔助糖眼檢測，改善糖尿病患糖眼篩檢流程；除了推廣台灣在地之外，更進軍東南亞醫療產業，先後進入泰國、菲律賓等地的醫療市場，未來亦將積極部屬亞洲各地，應用宏碁資通訊經驗與先進的AI技術，大力借助科技應用驅動智慧醫療，實現AI醫療落地的願景。