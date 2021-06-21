韓國SK bioscience於21日表示，計畫到2024年時，將投資約1500億韓元（約1.32億美元）擴大疫苗產能。同時，優化設備以生產較新的mRNA疫苗技術與病毒載體疫苗。

韓國這家3個月前才剛IPO（股票初次公開交易）的藥廠表示，已與慶尚北道政府（North Gyeongsang Province），以及距首爾東南約190公里的安東市（Andong）簽署協議，將買地擴廠並生產疫苗。初步規畫，SK bioscience將在該地多增近3萬坪疫苗生產基地。

至於安東工廠方面，專事生產牛津AZ與美國Novavax新冠疫苗。

上周，SK bioscience表示，自己工廠已獲歐盟藥品優良製造作業規範（Good Manufacturing Practice, GMP）認證，表示日後能出口新冠疫苗至歐洲地區。