家裡維持整潔非常重要，若是一個家中雜物亂堆，髒亂不堪，不注重清潔，那麼必定會使家中充滿煞氣，不利家人運勢和健康。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，打造好風水的第一步，就是要保持家中乾淨整潔，尤其是大門、客廳、廚房、臥室、廁所，對於家運影響深遠，一定要特別注意。

▍1.大門整潔，迎來福氣

大門代表家庭的門面，也是屋內氣運的主要入口，就如同人體的口鼻一般，所以這個地方的整潔是非常重要的。大門整潔乾淨，才會得到財神爺的青睞，也能夠保證進入家宅的氣場都是穩定、無汙染的，有助於財運發展迅速，家人獲得滾滾財源。

▍2.客廳整潔，家運興旺

客廳影響家人的財運以及人際交往運勢，財位也位於客廳內，若是客廳光線陰暗，灰塵滿地，沙發和茶几上堆滿了雜物，那麼想要有較好的財運和福氣是不可能的事情。因此，應該常常打掃客廳，擺放的物品不要太多，確保光照充足，如此才能讓客廳的風水穩定，有助於家人的事業發展。

▍3.廚房整潔，財庫豐盈

廚房中有灶神坐鎮，代表家宅的財庫，若是廚房雜亂無章，鍋碗瓢盆不立刻清洗，油煙機內滿是油汙，會受到灶神的懲罰，導致健康受損，財運發展不濟。所以，一定要將廚房打掃乾淨，保持食材新鮮，才能讓家人的財運旺盛，賺得盆滿缽滿。

▍4.臥室整潔，家人健康

臥室是一般人在家中待最久的空間，對於運勢影響很大。若是臥室內棉被衣服亂堆一通，垃圾桶也不常清理，汙穢之氣會導致夫妻感情不順，容易為了一些雞毛蒜皮的小事爭執，影響家庭和睦，家人的健康也會受到傷害，失眠多夢、精神恍惚，易患頭痛等腦部疾病。另外，家人的財運和子女的運勢也會走下坡。

因此，臥室最好保持乾淨，不要堆放雜物，將衣服都折疊好擺進衣櫃，更不要出現尖銳物品，才有利於營造好風水。

▍5.廁所整潔，諸事順遂

廁所是整個家中最容易產生煞氣的地方，若是風水中一旦有了煞氣，對家中各個方面的影響都很大，甚至會給家人招來無妄之災，因此要保持廁所的乾淨、通風，不能有積水產生，否則就會使陰氣過重，家宅風水運力不足，對男主人的運勢影響甚大。

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