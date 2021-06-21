疫情重創產業，打工族和減班休息勞工收入銳減，勞動部近日將「安心即時上工計畫」鬆綁，將申請資格、投保資格放寬，並延長計畫時數。新北市就業服務站今搬遷至新店行政園區，特別設置中高齡、身心障礙者的個別化服務櫃檯。勞工局指出，近日已釋出550個安心即時上工職缺，其中以市場防疫155個最多。

勞工局長陳瑞嘉表示，新店就服站業務調整搬遷至中華路，因業務擴張空間不足搬至行政園區，除了推動推動失業認定、求職求才、勞工就業諮詢與媒合業務外，也協助連結臨時工作津貼、僱用獎助津貼、跨域就業津貼等，站內同時針對中高齡者、新住民、身障朋友設置服務專區，盡力客製化服務失業民眾。

勞工局指出，「安心即時上工計畫」已隨著紓困條例調整延長至明年6月30日，只要年滿15歲以上國民或獲准居留外陸籍配偶均可申請，計畫開辦迄今已有3299人上工，目前有超過900人在工；局處18日起已陸續釋出550個職缺，其中經發局市場處缺額186個，主要負責各公有市場防疫量體溫、舉告示牌、管控人流，其次為環保局環境消毒缺額155個，截至20日已收到375件申請。

勞工局表示，新北在防疫期間仍持續推動「線上徵才」，每2周更新職缺，民眾可上新北人力網投遞履歷，另外失業勞工欲申請失業給付或安心即時上工計畫，可透過「台灣就業通線上申辦」(https：／／job.taiwanjobs.gov.tw／)、電子郵件、傳真等多元方式辦理，或至新北市7大就業服務站臨櫃申請，後續就服員將以電話聯繫，簡化流程，有疑問可撥打專線0800-091-580。