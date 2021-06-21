南投知名養生館裁罰30萬元 24小時內扣押徵起創全國最快紀錄。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

南投泰晶悅養生館在疫情嚴峻的緊繃期間，違法全國三級警戒規定，還偷偷營業，南投警局在5月21日深夜11時許到泰晶悅養生館現查稽查，按摩妹還稱客人是男友，警方一問姓名就語塞，南投縣政府對周姓負責人裁罰30萬元，於6月15日將案件移送彰化分署執行。彰化分署收案後立即以最速件分案執行，並於24小時內將周姓義務人銀行戶頭內，足額扣押收取30萬元，創全國執行案件最快紀錄。

日前南投縣警察局草屯分局接獲民眾檢舉草屯的泰晶悅養生館，違法營業。現查稽查，發現該養生館確有違法營業的事實，因此南投縣政府於110年5月26日立即對泰晶悅養生館的周姓負責人依據傳染病防治法第37條第1項第1款、第67條第1項第2款規定開出1張30萬的罰單。

周姓義務人經合法送達後逾期仍未繳納，因此南投縣政府依法在6月15日將案件移送法務部行政執行署彰化分署執行。

彰化分署指出，案子屬於社會矚目重大防疫裁罰案件，有指標性及時效性；因此彰化分署於收案後，立即分案執行。承辦書記官當日調查發現周姓義務人名下有多筆存款，即以電子函文向周姓義務人存款的金融機構發扣押命令，於扣押命令寄出後，也不斷與金融機構聯繫扣押的結果。16日上午經彰化某銀行回覆，表示周姓義務人在該行庫內有超過30萬元的存款，因此立即將它足額扣押。