高端二期死過人？陳培哲：我沒講過這樣的話 14:492021/06/21 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央研究院院士陳培哲。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體報導「陳培哲怒嗆：高端二期死過人」，中央研究院院士陳培哲今天澄清，他沒有接受這個媒體採訪，也沒有說過這個話。 陳培哲表示，高端疫苗二期的結果已經解盲，也聲明安全。臨床試驗結果，安全監督委員會才有真正的資料，他們才能說明。 北農快篩慢半拍？黃珊珊：承銷人憂陽性無法工作 海納百川》美國會給我們白吃午餐？（陳世昌） #新冠肺炎 #台灣 # 陳培哲 #二期 #過人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 想等打莫德納、BNT？陳文茜揭一事實：不要拒絕AZ 10:532021/06/21 生活 緩打潮沒替補機制 醫籲你不打我打 04:102021/06/21 焦點要聞 兩岸一家人》開玩笑我砸自己的婚禮幹嘛？ 08:212021/06/21 兩岸徵文 陳文茜評蔡英文的一句話 羅智強認同：會知道民進黨出什麼問題 11:032021/06/21 政治 總長地位不如前 唯成防長跳板 04:102021/06/21 政治要聞 打疫苗頻傳死亡憾事 專家鼓勵接種 04:102021/06/21 地方新聞 跟進台中 台南市5區800鄰長下午優先打疫苗 12:232021/06/21 生活 黃曙光屆退 新參謀總長3選1出任 04:102021/06/21 政治要聞 台南95歲婦打疫苗後陳屍自家浴室 檢警相驗認定是意外 12:472021/06/21 社會 北農45人感染風暴 議員要柯P向全民道歉 11:112021/06/21 政治 柯文哲：AZ、莫德納效果差不多 呼籲這幾類人別打AZ 13:552021/06/21 生活 生活熱門新聞 548萬人受益！最新疫苗排序出爐 孕婦、50歲以上入列 - 生活 直播》新北各區確診降為個位數 侯友宜：今增38例、3例與北農有關 - 生活 接種AZ的人第二劑打不到莫德納了 指揮中心定調：不混打 - 生活 印度神童恐怖預言 這4國再爆一波 全球解封時間曝光 - 生活 暴雨輪到中部了 鄭明典：可能會有點久 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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