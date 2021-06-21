有媒體報導「陳培哲怒嗆：高端二期死過人」，中央研究院院士陳培哲今天澄清，他沒有接受這個媒體採訪，也沒有說過這個話。

陳培哲表示，高端疫苗二期的結果已經解盲，也聲明安全。臨床試驗結果，安全監督委員會才有真正的資料，他們才能說明。