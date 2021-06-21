全國三級警戒以來，學生都在家遠距上課。市議員陳廷秀接獲民眾陳情，指課後照顧、兼職及特教班助教員，這群老師全沒收入，特與立委高虹安為這些教師請命；高虹安說，希望這群教育工作者能比照社區大學講師，納入紓困名單當中。教育局表示，目前正由國教署研議中。

陳廷秀指出，全國共超過上萬名課後照顧、兼職、特教班助教員，牽動數萬位學生的照護，平時若沒有他們對許多家長及整個教育體系會造成龐大負擔；但卻面臨沒有工作也領不到補助的生活困境；政府應該納入紓困對象，以維紓困公平正義。

陳廷秀表示，公立國小依鐘點計費的老們，也是教育界重要一環，現在沒辦法線上授課，停課導致收入歸零，家庭經濟吃緊又焦慮，生活壓力很大卻欠缺市府重視；教育局應研議給予專案補助幫他們撐過難關。

高虹安說，自三級警戒以來，學生都在家遠距上課，使得原有的課後照顧與課輔需求停擺。在教育部的紓困4.0方案規劃裡，紓困預名單涵蓋了社區大學講師、團膳業者、一般補習班及課照中心等，但是在學校從事課輔教育的兼職老師卻不在紓困之列。

高虹安及陳廷秀希望這群教育工作者能比照社區大學講師的紓困方式，因疫情影響到他原本工作計畫，以疫情影響原定工作計畫損失酬勞達一定比例者來給予補助；才能在嚴峻疫情下，幫助到這群為教育投入心力的非典型工作者。

教育局強調，教育部國教署6月18日函覆，審酌受嚴重特殊傳染性肺炎影響，造成部分課後照顧服務班兼職服務人員，因停課導致服務時間減少有生活困難情形；國教署刻正針對「未具本職之課後照顧服務人員(時薪制人員)」規劃相關紓困方案，俟研議完成後對外公布。