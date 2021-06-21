新竹縣獲贈的正壓活動篩檢艙，將由榮總新竹分院的醫護進駐。（羅浚濱攝）

疫情持續升溫，醫院需要更優質的防疫設備提升篩檢量能，台灣綠色立委聯盟與醫師公會全聯會，21日捐贈新竹縣一座造價百萬的正壓活動篩檢艙，由縣長楊文科及榮總新竹分院院長彭家勛代表接受並啟動使用，齊心攜手對抗疫情。

研發正壓篩檢艙的彰化基督教醫院院長陳穆寬表示，篩檢艙採用最新的正壓隔離採檢艙，讓氣體由外導入，現場空氣只出不進，艙內4個採檢室各自獨立，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作。

同時，艙內設有冷氣空調、空氣滅菌燈、過濾產生乾淨空氣等設備，提供醫護人員更安心安全的篩檢環境，工作時不需穿戴全副式厚重隔離衣，執行採檢能更加舒適。

縣長楊文科表示，這座防疫利器將由榮總新竹分院的醫護進駐，並視企業或鄉鎮的需求移動，將有效提昇新竹縣的快篩能量。

台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全及醫師公會全聯會理事長邱泰源立委表示，鑑於新冠疫情嚴重，特別將購買的「正壓篩檢艙」優先送給基隆市和新竹縣等偏遠或面積廣大的縣市，回饋社會也感謝醫護人員站在第一線為全體國民的付出。

另外，鯨鼎機電管理公司、綠明環保公司、德懋公寓大廈管理維護公司及環鑫環保綜合企業社，21日共同捐贈40台自動消毒測溫儀、4500片防護面罩給竹北市公所，協助基層防疫。