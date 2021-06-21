高價股動向為投資人關注的焦點，卻是小資族想投資又礙於資金有限的困擾；為提供投資高價股的簡便管道，台灣指數公司新編「台灣指數公司特選小資高價30指數」，自6月21日(星期一)起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數；並編製可反映現金股利報酬的「特選小資高價30報酬指數」，於每日收盤後發布一次。

台灣指數公司表示，「特選小資高價30指數」為中國信託投信委託台灣指數公司客製化開發，指數母體為台灣上市、上櫃普通股，以公司治理評鑑結果、成長性作為高價股長期投資的重要篩選條件，結合零股交易熱絡程度作為小資族投資偏好的指標，作為指數設計理念。

「特選小資高價30指數」將公司治理評鑑結果前50％，且符合「股價排名前60名」或「股價排名前100名且股價高於200元」的高價股條件者為採樣範圍；「特選小資高價30指數」每年5月及11月定期檢視調整成分股一次，成分股檔數固定為30檔，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、台達電、聯詠、華碩、中租-KY、瑞昱、大立光、智邦及穩懋。