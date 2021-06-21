台灣指數公司表示，自6月21日起計算發布五檔盤中即時指數，豐富國內指數化投資商品，增添投資理財多元選項。這五檔指數分別為「台灣智慧移動與電動車報酬指數」、「特選ESG高股息報酬指數」、「特選上櫃ESG成長報酬指數」、「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」與「特選小資高價30指數」。

為滿足指數化投資多元需求，台灣指數公司表示，上述五檔指數自今（21）日起委請母公司台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，期能增加金融商品追蹤標的指數多元性，豐富國內被動式投資商品，增添投資理財的多樣化選項。

台灣指數公司表示，此五檔指數皆為機構法人客製化委託開發，由發行人提供金融商品規劃與投資目標，結合台灣指數公司指數設計專業，分別編製具ESG、主題型與Smart Beta等特色，其中三檔指數編製目標與ESG相關，呼應國內對永續責任投資日益重視。

上述指數均已授權證券商及投信公司應用，可望發展具有多元特色之指數金融商品如ETF、ETN等，讓投資人可便利參與指數化投資。

「台灣智慧移動與電動車報酬指數」是運用 FactSet 的 RBICS 產業分類，自電動車相關產業鏈篩選符合流動性與市值條件上市上櫃股票，個別成分股設有權重上限8％。採用自由流通市值加權方法計算指數，以衡量臺灣上市上櫃電動車技術與服務、汽車製造與零件公司股票組合之含息績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行回溯，「台灣智慧移動與電動車報酬指數」累積報酬率為158.94％、年化報酬率為28.01％，表現優於發行量加權報酬指數（96.88％、19.22％）、台灣全市場報酬指數（105.7％、20.59％）。

指數成分股依指數編製規則，每年5月及11月定期調整兩次，檔數固定為30檔，指數權重前十大成分股為聯電、台達電、鴻海、台積電、聯發科、大立光、聯詠、矽力-KY、欣興與穩懋。

台灣指數公司表示，「台灣智慧移動與電動車報酬指數」為統一證券委託客製化編製之指數，以連結具發展潛力的電動車相關產業為設計出發點，期能呼應市場長期趨勢，發行指數金融商品後，可望提供投資人一個新的選擇。