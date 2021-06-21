友達(2409)建構完整太陽能電廠整合解決方案，除了提供高效模組，以及電廠開發、建置與運維外，同時亦發展電廠系統軟硬體套件，及儲能、微電網等整合解決方案。今日與台達電(2308)合作，結合自有高效能太陽能模組與台達高性能變流器及相關周邊設備，提供優質套件解決方案；透過自有監控軟體搭配台達變流器的長期數據分析，全面優化案場整體系統運維；並以友達能源管理系統搭配台達儲能設備，提供能源管理軟硬體整合解決方案，提升再生能源系統與電網的穩定性。

友達眾多自建太陽能電廠系統採用台達變流器，並結合台達專業服務團隊，讓案場運作更具效益。台達變流器多年來市佔均為全台第一，產品線齊全，包含組串式的單相、三相機及集中式等，具高度發電性能及運轉穩定性，能滿足各類型案場設計需求。友達進一步推出結合自有高效能太陽能模組，搭配台達高性能變流器等零件，提供優質電廠套件產品一站式購足服務，滿足客戶在採購系統零組件時對品質、成本、服務等高需求。

雙方亦深化長期合作關係，透過友達所提供自建太陽能案場與監控軟體的數據資料，輔助台達強化變流器韌體完整性，持續優化電廠整體系統維運。同時透過監控系統新開發的電流-電壓特性曲線(IV Curve)偵測以及電弧故障斷路器(AFCI)保護功能，協助客戶即時分析案場健康度，進而提升整體效能並降低維運成本。

為了提升再生能源系統與電網的穩定性，友達亦將自有能源管理系統延伸發展為創能與儲能整合解決方案，採用台達為主要儲能硬體設備，推出儲能輔助服務、微電網與用電大戶儲能系統等軟硬體整合建置服務。