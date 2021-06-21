台灣指數公司新編「台灣智慧移動與電動車報酬指數」、「特選ESG高股息報酬指數」、「特選上櫃ESG成長報酬指數」、「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」與「特選小資高價30指數」，自今天起每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。這五檔指數均已授權證券商及投信公司應用，可望發展具有多元特色指數金融商品如ETF、ETN等。

台灣指數公司表示，此五檔指數皆為機構法人客製化委託開發，由發行人提供金融商品規劃與投資目標，分別編製具ESG、主題型與Smart Beta等特色，其中三檔指數編製目標與ESG相關，呼應國內對永續責任投資日益重視。

「台灣智慧移動與電動車報酬指數」自電動車相關產業鏈篩選符合流動性與市值條件上市上櫃股票，個別成分股設有權重上限8％。利用歷史資料模擬指數編製規則進行回溯，2017年5月至2021年4月累積報酬率為158.94％、年化報酬率為28.01％，表現優於發行量加權報酬指數的96.88％、19.22％，指數權重前十大成分股為聯電(2303)、台達電(2308)、鴻海(2317)、台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)、聯詠(3034)、矽力-KY(6415)、欣興(3037)與穩懋(3105)。

「特選ESG高股息報酬指數」為元大證券委託客製化編製，由企業永續發展協會參考國際永續相關準則或指引設計評鑑模型，個別成分股設有權重上限20％。進行指數回溯後，夏普比率131.99％及2020年殖利率5.37％，表現均優於大盤指數的128.73％及4.32％。前十大成分股為台積電、聯發科、聯電(2303)、富邦金(2881)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、國巨(2327)、台灣大(3045)、永豐金(2890)及遠傳(4904)。

「特選小資高價30指數」將公司治理評鑑結果前50％，且符合「股價排名前60名」或「股價排名前100名且股價高於200元」的高價股條件者為採樣範圍，共計30檔股票。利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為191.36％，表現優於發行量加權股價報酬指數165.12％、台灣全市場報酬指數177.17％。指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、台達電、聯詠、華碩(2357)、中租-KY(5871)、瑞昱(2379)、大立光、智邦(2345)及穩懋。