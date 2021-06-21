日本前經濟產業大臣菅原一秀涉嫌違法包奠儀、賀禮等給選區選民，遭東京簡易法庭認定違反公職選舉法，判處罰金40萬日圓（約新台幣10.3萬元）、褫奪公權3年。

日本朝日新聞報導，東京地方檢察廳特別搜查部查出，菅原涉嫌2018年4月到2019年10月間，對選區內33個團體與26人違法提供奠儀、賀禮、花籃等，次數共71 次、總額共約80萬日圓，本月8日對菅原予以簡易起訴。

東京簡易法庭本月16日以簡易判決（略式命令）判處菅原罰金40萬日圓、褫奪公權3年，期間不得參選；若菅原未在2週內因不服簡易判決結果聲請改採通常審判程序，法院將不會公開開庭審理此案。

報導指出，菅原違反的公職選舉法罪名，規定最重可罰50萬日圓、褫奪公權5年，不過簡易庭考量菅原已辭去眾議員職務，予以減輕量刑。

東京地檢特搜部去年6月認定，菅原贈送奠儀與花束等共約30萬日圓給選民，但認為「難以判定有明顯輕視公職選舉法的態度」，對菅原予以緩起訴。

不過東京第4檢察審查會今年2月24日決議應予起訴，東京地檢特搜部重啟調查，發現菅原致贈選區敬老會、祭典活動賀禮等，認定為新的違法事實予以起訴。

菅原在2019年9月11日前首相安倍晉三改組內閣時出任經濟產業大臣，但上任沒多久就被媒體爆料疑涉違法由秘書包奠儀給選民，就任僅約一個半月就請辭。

今年傳出菅原恐再遭檢方起訴後，菅原本月1日請辭眾議員，眾議院3日准辭。