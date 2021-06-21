疫情警戒至6月28日，全台各縣市仍在查緝是否有是八大行業偷偷營業，屏東縣雖已經連續13天本土零確診，卻仍有性工作從業者私下攬客，內埔警分局警員著便衣查訪轄內河南巷、長青巷的小吃店與推拿坊時，竟然看到一名女子僅著清涼內衣，坐在門口攬客，見警員以是客人，便比出「1」手勢（意味1次性交易1千元），結果當場被逮個正著。

自全台防疫警戒進入3級之後，屏東內埔警分局就將有女陪侍的小吃部、KTV、推拿坊，列為查緝重點，以防造成防疫破口，尤其位於轄區內河南巷、長青巷的色情個人工作室、KTV等場所，更是查察的重點，不料卻在昨天查獲仍有人偷偷營業。

結果內埔警分局警員昨天喬裝成男客到河南巷、長青巷的色情場所查訪，竟然有一名女子穿著清涼內衣坐在門邊攬客，看到他就比出「1」的手勢，警員隨女子進入房內後，就出示身份：「我是警察」，當場查獲女子準備進行「人與人的連結」。

據了解，內埔警分局之前到該處查訪時，坐在屋內的女子都說沒營業，該分局只好改穿便服徒步查訪，果然查到有人仍在接客。被查獲的女子向警方坦承違規營業事實，由於與店內另一名40歲阮姓女子，都沒有戴口罩，被警方依違反傳染病防治法舉發，移交衛生局裁罰。

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