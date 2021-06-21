台灣疫情嚴峻，不少藝人慷慨解囊捐助防疫物資，梁靜茹日前在43歲生日那天，分別以自己、7歲兒子Anderson、以及公司的名義，共捐出90萬元購買防疫物資給醫護人員及警消人員，做為給自己最有意義的生日禮物。她今在臉書ＰＯ出收據，呼籲大家：「如果大家響應捐款、防疫物資，可以到這裡盡點微薄之力，希望疫情趕快退散，大家平安！」

梁靜茹今年不過生日，希望把生日願望分給全世界「世界平安」，她也身教重於言教，分別用自己和兒子的名義捐款購買防疫物資，她5月底看到知名經紀人蔣承縉在臉書募款號召大家響應「雙北防疫支持行動」，她立刻捐出90萬元，而這波行動主要是捐贈防護衣、N95口罩、隔離衣等防疫物資，到陽明、忠孝聯合、台大金山、內湖三總等醫院。

而梁靜茹原訂6月12日首登高雄巨蛋舉辦「當我們談論愛情」巡迴演唱會，因疫情延期，這陣子，她宅在家中，除了為兒子做三餐，也勤加運動，讓自己維持在最佳狀態，迎接解封之後再度開唱，她晚上也會聽音樂、點香冥想，讓自己心情平靜樂觀正向，特別的是，她日前買了一把理髮剪刀，自己試著修剪一頭長髮，巧手不輸專業設計師。