【旅遊經 編輯部報導】

因應新冠肺炎疫情三級警戒，林務局嘉義林區管理處轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道配合防疫持續暫停開放至6月28日，其中一直以來受到旅客喜愛的阿里山國家森林遊樂區，此時遊客換了一批「人」，原本是人類前往的天地，現在休園了，遊客換成山羌、臺灣獼猴、黑長尾雉、酒紅朱雀等野生動物們，換牠們紛紛自在的出來覓食，讓阿里山這片森林一直維持熱鬧的景象！

配合新冠肺炎防疫措施，避免民眾流動增加感染風險，全國國家森林遊樂區自5月18日起暫停開放，並配合延長休園期限至6月28日，目前已休園屆滿1個月，許多野生動物卻因此迎來難得的「悠閒時光」。

帝雉在無人的園區內漫步(圖片：林務局嘉義林區管理處提供)

短短1個月的休園期間，動物們休養生息的活動顯而易見，工作人員於例行性巡檢時，在著名的賞花景點沼平公園一帶，見到成群的臺灣獼猴家族，大帶小、母抱子，輕鬆在開闊的草原上休憩；各種鳥類也自在的覓食，如園區中的黑長尾雉（即帝雉）優游自在的在小笠原觀景台附近漫步，享受無人的好時光。

帝雉與山羌同框出現(圖片：林務局嘉義林區管理處提供)

許多野生動物相當懼怕人類，由於防疫休園一個多月，野生動物開始自在的漫步在園中，工作人員在巡園之際，在野外巧遇野生動物，為尊重並儘量不影響牠們的生活與習慣，皆以「不接觸、不干擾、不餵食」為原則，讓野生動物可以在山林裡生生不息。期待日後園區重新開放，民眾亦保有這樣的行為，讓這片山林的動物擁有自在的環境，持續展現精采多元的樣貌。

帝雉(亞成鳥)成群在園內路旁活動(圖片：林務局嘉義林區管理處提供)

若民眾在疫情期間，欲感受大自然、動植物等山林訊息，可至「阿里山國家森林遊樂區FB粉絲專頁」查看，發文中將持續發布園區等相關訊息！

酒紅朱雀自在覓食中(圖片：林務局嘉義林區管理處提供)