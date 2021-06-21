侯昌明、曾雅蘭夫妻檔上週遭爆到台北市診所打疫苗，形象大傷，侯昌明、曾雅蘭事後發聲明道歉滅火，夫妻倆近日則親自送「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、N95口罩並親自煮醫護便當，讓網友看了超感動，但侯昌明、曾雅蘭仍遭部分網友嗆是在作秀、洗白，對此，侯昌明也正面迎戰酸民。

侯昌明、曾雅蘭上週親自送「救命神器」HFNC、N95口罩、補充飲料到醫院後，夫妻倆接著則再下廚做醫護便當，侯昌明、曾雅蘭準備了五穀米、蒼蠅頭、雞翅、培根高麗菜、煎鮭魚等菜色，還有水果和飲料，侯昌明稍早則在臉書直呼：「看到醫護人員拿到50份親手做的便當時開心的表情，一切都值得了」。

侯昌明臉書全文。（圖／取材自侯昌明臉書）

不少網友看到便當菜色都感動大讚很用心、色香味俱全，不過仍有部分網友不領情，認為侯昌明夫妻是在作秀、洗白，對此，侯昌明也發文正面回應：「#歡迎酸民在罵我們作秀洗白的同時一起來做公益」。

其實，侯昌明、曾雅蘭挨酸不是第一次，夫妻上週（15日）親自送「救命神器」HFNC到醫院，希望為前線防疫人員盡心力，但仍有網友留言嗆「這也掩蓋不了偷打疫苗的事實」，對此，侯昌明則親回：「謝謝你的批評指教，誠心面對我們自己犯的錯，努力彌補」，同時，侯昌明則再還原打疫苗事件，表示自己沒有能力去要到原本不屬於他的疫苗「真的就是診所主動打電話給我們的」，強調絕無特權。