台灣疫情嚴峻，波及多項產業，民進黨前桃園市議員王浩宇經營的「夥伴生活」也遭重創，他表示，兩個月以來虧損400萬元，也就是說6月28日有不得不解封的壓力，因此他拜託市長柯文哲，「救救我們吧！」

王浩宇5月22日在臉書曾指稱，全台24家夥伴生活店鋪只做了599元，雖然很欣慰大家都乖乖在家防疫，但公司的經營壓力也越來越大，如果疫情拖超過一個月，很可能虧損200萬元。

如今全國三級警戒延長至6月28日，北市又爆發北農、士林長照機構群聚事件，屆時是否能解封引發討論。王浩宇今（21）日在臉書表示，「想出門吃飯的+1，一起幫阿北加油吧」。

台北農產運銷公司染疫風暴擴大。(圖／摘自北農臉書)

王浩宇也說，剛剛精算過財務狀況，雖然大家真的很支持網購，已經把貨都調回網購，但從現金流來看，夥伴生活真的只能撐到6月底，也就是說6月28日有不得不解封的壓力，「兩個月400萬的虧損，任何公司都難以承受」，因此他喊話，「柯文哲市長我拜託你、求求你、懇求你，救救我們吧！」

對此，網友在王浩宇文章底下留言表示，今天確診人數跌破百了，但台北市的狀況令人高興不起來，「現在看來沒啥希望（解封）」，也有人批王浩宇，「是你自己不開店的怪別人瞜」，且六月如果降級，只會更嚴重而已，不要想太多。