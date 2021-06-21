國民黨青年部主任陳冠安以大數據統計綠營側翼粉專發文數，過去一個月，從5月21日至6月20日來看，蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌的臉書，平均一天都不發超過兩篇文，但是側翼粉專一天都發十幾二十則，「孟買春秋」更是平均一天發到高達26.5則。

陳冠安指出，先撇除知名網紅，僅看發文跟做圖的粉專的話，每日發文數前10名依序為26.5篇的「孟買春秋」、20.3篇的「瘋狂打臉94爽！」、19.2篇的「肯腦溼的人生相談室」、17.4篇的「抓到了！這梗很綠」、12.4篇的「只是堵藍」、12.2篇的「音樂政治上班族」、11.9篇的「柯粉的超譯天地」、10.6篇的「我不綠，只是堵藍」、8.7篇的「台灣人．台灣是咱的國家」，以及8.1篇的「打馬悍將粉絲團」。

陳冠安說，即使圖文品質再如何不高，負荷全職工作的人是不太可能有如此多心力與時間，進行動輒10、20則發文。自由工作者、團隊或專職人員這類型則是更可能的猜測。當然，這並不意味這些網路經營必然有受取報酬，也可能是衣食無虞者自發性的忠黨愛國行動。

陳冠安表示，光是列出來的這10個側翼粉專，在一個月裡，就產出4500篇貼文，獲得866萬按讚，35萬分享。如果加上其他數十個有規模的側翼粉專，以及政府機關和綠營政治人物，活脫就形成綿密的綠色網軍帝國。讓每一位台灣人每一分一秒的網路活動，都可能接觸到綠營資訊。

陳冠安諷刺，擁有這樣規模資訊傳播能力的執政黨，卻整天在宣揚假訊息和認知作戰的危害，這是捍衛民主還是在當老大哥？