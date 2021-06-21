陸軍第六軍團33化學兵群昨清晨6時許派遣消毒兵力至亞東醫院協助清消。（亞東醫院提供）

雙北市COVID-19確診人數趨緩，亞東醫院疫情專責加護病床擴至58床，收治全國11％重症患者，專責一般病床擴至145床，收治全國9％確診病人，陸軍第六軍團33化學兵群20日派員協助加護病房與急診戶外區清消，為防疫下半場預作準備。

陸軍第六軍團33化學兵群昨清晨6時許派遣消毒兵力至亞東醫院，化學官兵完成人員、機具檢備後，穿著全套防護裝備，背上氣霧消毒器，由上士班長帶領三位化學兵，一同進入亞東醫院5C加護病房進行地毯式清消，除護理站、公共區域等，尤其加強病房內之床底與床沿，地毯式仔細噴灑消毒，確保防疫安全無虞。

亞東醫院表示，過去1個月院內積極進行病房整建及人力整配，COVID-19專責加護病床擴至58床，收治全國11％的重症患者，專責一般病床擴至145床，收治全國9％確診病人。

隨著國內疫情逐漸趨緩，自6月10 日起病房收治人數減少，康復出院人數增加，為維持抗疫的能量，將進行病房重建以及醫護人力修整，亞東醫護也非常感謝國軍協助將清空的病房區與使用密集的急診戶外區進行高規格的清消，讓醫護與民眾都能安心放心。

亞東醫院表示，為提供民眾日常醫療需求，將於7月份起恢復周六門診，但防疫工作仍不能懈怠，將維持完整防疫政策，如進入該院住院與檢查前須進行抗原快篩等完善規範，讓有醫療需求之民眾，可以在安全無虞的就診環境接受醫療服務。