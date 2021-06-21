解放軍039C型隱形新潛艦

最近抖音上出現了約15秒的短片，而這可能是解放軍最新型的039C型非核潛艦。1艘拖船似乎在長江上，協助這艘新型傳統潛艦航行。

據1945網報導，039型潛艦是解放軍最先進的潛艦隊，也是傳統動力潛艦的骨幹。而039C型潛艦最顯著的特性之一，就是指揮潛望塔。它並沒有採傳統的直線設計，而採用了3段折線式設計，有點像瑞典的A-26布萊金厄級（Blekinge class）潛艦。一般認為，這能有效降低潛航的阻力。除了顯然經過重新設計的指揮潛望塔外，還有些較微妙的調整。

《海軍新聞》（Naval News）網指出，它們是解放軍最現代，也最強大的潛艦，據信擁有絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）系統。而這不僅能大幅拉長潛艦待在水裡的時間，也讓它更安靜。同時分析指出，中方可能已在實驗如鋰電池等其他推進新技術。也因此，新改型可能結合了一些重大的新改進。

此外，分析說，039C型似乎沒有明顯地比現有的潛艦長，而這意味它尚未加裝巡弋飛彈垂直發射系統。不過，至少從外觀看來，它整體的設計較既有的元級潛艦簡潔，並更現代化。

5月的衛星圖像證實，武昌造船廠內有039C型潛艦的跡象。原本這造船廠是解放軍主要的潛艦打造處，但如今造艦作業都已轉向郊區較大的新造船廠。而分析認為，新潛艦會出現在舊船廠，似乎有點奇怪。但種種跡象顯示，造艦作業仍在舊廠進行，只不過作業要慢得多。事實上，從2月就有衛星圖像明確顯示，有潛艦的新分段，並和元級潛艦的特徵相吻合。

分析說，由相關跡像可以推斷，雖然新船廠是主要的造艦處，但一級艦艇仍在舊廠打造。不過，中方在向泰國皇家海軍，巴基斯坦海軍與其他國家的外國訪客展示出口新艦時，會選擇在新船廠。也因此，中方在打造較敏感的艦艇時，可能會傾向在進出管制較嚴密的地點。