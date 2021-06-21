長榮集團旗下長榮鋼(2211)今年在本業鋼構需求看漲，加上手中持有同集團長榮(2603)逾3.8萬張；隨著長榮股價飆漲至152元新高，長榮鋼潛在獲利豐碩，帶動股價攻漲停。

據長榮鋼第一季財報數據顯示，長榮鋼持有長榮38262張，持股比例約0.73%。長榮鋼持股長榮，第一季帳面價值17.4億元，換算帳面股價約45.5元。如今長榮股價飆漲至152元新高，帳面價值由17.4億元暴增至58億元，短短不到一季時間，帳面價值飆漲2.3倍。

長榮鋼手上有長榮海運、長榮航股票；公司先前小賣長榮航股票，但未處分長榮持股，如今手上仍有長榮海運3.82萬張，潛在利益豐厚。

先前長榮鋼公告，於2月23日至5月27日，處分同集團長榮航股票約2.02萬張，交易金額3.14億元、處分利益約2047萬元，處分目的是為了充實營運資金。

本業方面，長榮鋼受惠鋼構產業需求熱絡，第一季營運成長。營收30.48億元，毛利率18.54%，營業淨利4.11億元，歸屬於母公司業主淨利2.57億元，年增9.6%，基本每股盈餘0.65元。前5月營收46.86億元，年增率24.71%。

長榮鋼聚焦鋼構產品，今年需求熱絡，景氣暢旺，公司訂單能見度排到明年第二季。法人估計公司今年鋼構吊裝量將達22萬噸，營收將首度突破100億元。

長榮鋼並轉投資環保事業，擁有三家特許的專業廢棄物處理公司欣榮企業、水美工程以及榮鼎綠能等，營運範圍家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務。

其中，欣榮企業及水美工程約占長榮鋼鐵合併營收25%，獲利貢獻超過55%，毛利率大幅優於鋼構本業，環保事業展望仍佳；隨著榮鼎綠能將在今年年底開始商轉，水美工程預計於2023年完成產能擴充，可望為公司的營收、獲利持續挹注成長動能。