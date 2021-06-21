網友對於「你期待6/28三級警戒解除嗎？」的看法，圖為截至21日15時止投票結果。(圖/陳友齡製圖)

新冠肺炎三級警戒以來，衝擊各行各業，目前三級疫情警戒暫定至6月28日，下階段決策仍待指揮中心拍板。入口網站《YAHOO奇摩》今(21日)起針對「你期待6/28三級警戒解除嗎？」詢問網友意見，截至15時許已有一萬人進行投票，有13.8%網友表達非常期待、21.7%還算期待、29.7%不太期待、25.3%完全不期待、9.5%為不知道和沒意見。

入口網站《YAHOO奇摩》今指出，疫情三級警戒超過一個月，部分縣市因染疫人數趨緩，賣場與景點人潮回籠，國道假日車流也增加，並以標題「確診數趨緩，市場、賣場人潮回籠，你會擔心嗎？」為題進行網路民調，投票時間至24日為止。其中，詢問網友「確診人數連6日下降，你身邊的親友出門頻率增加了嗎？」有19.8%網友說出門頻率變高、54.3%跟之前一樣、14.2%更加不想出門，另有11.7%為不知道和沒意見。

至於該民調詢問「市場、賣場人潮變多，你會擔心疫情再起嗎？」有45.7%網友表達非常擔心、30.2%還算擔心、7.5%不太擔心、7.9%完全不擔心、8.7%為不知道和沒意見。

然而，外傳近期電影院、圖書館、會展場館有鬆綁的可能性，對此行政院發言人羅秉成回應，目前還在評估，若有決定再對外說明。衛福部長陳時中今下午在記者會中表示，關於28日是否解封，政策還沒做最後決定，有幾個方向，各部會都在評估中，有確定會跟大家宣布。